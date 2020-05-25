Южноуральские больницы получат новые аппараты ИВЛ из Китая

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25 мая 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Гуманитарный груз прибыл в аэропорт Кольцово. Фото пресс-службы РМК

В больницы Челябинской области в скором времени поступят новые аппараты искусственной вентиляции легких. Очередная партия гуманитарного груза прибудет из Китая по заказу Русской медной компании.

Как сообщили в пресс-службе РМК, товары медицинского назначения прибыли в Екатеринбург вчера, 24 мая. Они куплены Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В общей сложности по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 миллиона долларов. Оставшиеся аппараты должны поступить на Урал до конца мая. Медицинское оборудование будет поровну поделено между учреждениями здравоохранения Челябинской и Свердловской областей.

Ранее на Урал было доставлено более 10,6 миллиона средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.