Корпоратив в онлайне и съёмки по Face Time

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 00:47 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Фотограф, Ева Врадий

Карантин перевернул мир и, конечно, не прошёл мимо рынка труда. Работа на удалёнке наконец показала скептикам свою значимость. Но что делать специалистам, которым, казалось бы, невозможно работать онлайн? «Аргументы недели» пообщались с теми, кто бросил вызов самоизоляции и доказал, что их «не удалённые» профессии способны выжить в новой реальности.

Екатерина Захарченко – организатор мероприятий. Концерты в Кремле, мероприятия в фонде помощи многодетным семьям, концертные туры, свадьбы, частные вечеринки – всё это было частью жизни специалиста последние 13 лет, а сейчас оказалось официально запрещено. «Моя работа – моё всё: страсть, любовь, хобби. Чтобы не скучать дома на карантине, я запустила марафон «Ни дня без праздника». Ежедневно придумывала темы, чем можно заняться в существующих условиях».

Всё началось с вечеринок по видеосвязи для друзей. Позже люди стали сами просить Екатерину устроить им праздник в таком формате. Так она освоила и профессию ведущей. Теперь девушка организует онлайн мероприятия под ключ. За 2 месяца карантина Екатерина Захарченко провела около 15-ти дней рождения, классный час, а сейчас готовит корпоратив в онлайне на 250 человек. «В этой жизни всё реально, – уверена Екатерина. – В этом формате много плюсов. Например, на праздник можно позвать кого угодно. Мы делали день рождения с гостями со всей нашей необъятной родины, и бабушка отметила, что они никогда в жизни не собрались бы таким составом. Плюс праздник в Zoom обойдётся как минимум в два раза дешевле. Конечно, онлайн никогда не заменит оффлайн мероприятия. Личный контакт, объятия невозможно променять на экран компьютера. Но сейчас это возможность быть вместе, несмотря ни на что. Это новый необычный опыт, эксперимент».

Чтобы праздник по видеосвязи не превратился просто в разговор, обязательно нужна программа: игры, конкурсы. Можно поиграть в «Где логика?» или «Угадай мелодию», угадывать, что закрыто чёрным квадратом на фото именинника, вспоминая историю кадра. Все игры адаптируются под разные компании или определённого человека. Для этого до события организатор узнаёт интересные факты, получает фотографии именинника.

«Когда ты остаёшься один на один с камерой, очень сложно найти тему для разговора. Как общаться со всеми сразу? Для этого и нужен ведущий. Он модерирует процесс и направляет разговор даже в перерывах между играми. Например, после раунда «Где логика: найди общее» ведущий наталкивает на тему, что объединяет собравшуюся компанию. Тут же рождаются истории, обсуждение. Любая тема, любой посыл расслабляет. Ты уже не задумываешься о том, что нужно общаться нон-стоп. Ты играешь, и это увлекает».

В Zoom можно поставить фон «На морях» и провести пляжную вечеринку. Чтобы создать атмосферу – переодеться под определённую тематику. «Мы уже проводили французскую вечеринку, скоро будет клуб мафии, – рассказывает организатор. – А на последнем мероприятии всё закончилось танцами в онлайне и это никого не смущало».

Ева Врадий – фотограф. Карантин не закрыл перед ней двери, а открыл новые возможности. За 2 месяца Ева провела 18 съёмок удалённо с помощью приложения Face Time. «Классная особенность этого формата в том, что можно снимать по всему миру здесь и сейчас», – поделилась фотограф. Провести фотосессию в Берлине, Волгограде, штате Орегон и Техас, на Кипре и в Китае Еве Врадий удалось, не выходя из дома.

Важный момент – подготовка. «Перед съёмкой я прошу показать мне место, подготовить интересный реквизит, – рассказывает фотограф. – Интересно снимать с преломлениями света: через хрусталь, кристаллы, с водой. Нужно что-то подключать, чтобы разнообразить кадр, чтобы в нём что-то происходило. Не просто человек, а творческая задумка. У меня были съёмки в ванне с молоком и цветами, с зеркалами».

Чтобы провести такую фотосессию, модель и фотограф созваниваются по видеосвязи. Наиболее чёткая картинка получается через приложение Face Time. Качество фото зависит и от качества интернет соединения. Телефон устанавливается на устойчивую поверхность или штатив. Съёмка ведётся не на фронтальную камеру, поэтому в процессе человек не видит фотографа. Он просто следует его указаниям: как встать, сесть, посмотреть. В нужные моменты фотограф делает скриншоты экрана.

«Карантин подарил нам новые возможности съёмки, – рассказывает Ева Врадий. – Я думаю, такие фотосессии останутся и после него. Например, для тех, кому фотографии нужны только для Instagram и не требуют высокого качества. Мне всё-таки больше нравится живое общение. Формат дистанционной съёмки интересен для меня больше как документальный. У всех моих моделей я собрала комментарии об этом необычном периоде их жизни. Я планирую создать фотокнигу, где будут фото семьи, пары, отдельного человека и их рассказы о карантине».

Анастасия Трубникова – педагог-организатор детского центра. «Когда мне сказали, что с детьми нужно будет работать онлайн, я решила, что это невозможно, – поделилась девушка. – К нам ходят дети до 7 лет. Даже при обычных занятиях сложно удержать их внимание, что-то донести. Мы были не готовы к формату онлайн, но зато были готовы дети. Ведь они часами могут сидеть в планшете. Значит, что-то их там увлекает? Поэтому и нам просто нужна была новая методика».

Вместе с коллегами Анастасия организовала онлайн лагерь для детей 5-7 лет.

Первая смена продлилась 5 дней. Ежедневно на 3 часа по видеосвязи дети попадали на уроки к преподавателям, которые на время лагерной смены стали профессорами магии. Каждый из них продумал свой образ, костюм, манеру разговора. Так как основной темой было выбрано волшебство, ребята научились делать волшебные палочки, изучили травологию, сварили зелье, составили магические словарики, выучили стихи и танцы.

«Самое интересное, несмотря на то что ты играешь с ними через экран, они во всё это верят, – поделилась педагог. – В конце смены все ребята сдавали экзамен по волшебству. Для этого им нужно было найти кристалл. Мы использовали картинки, анимации, видео. В конце все, конечно, справлялись с заданием. Мы говорили, что за это феи-волшебницы залетели в окошко и спрятали подарки в комнате. Это заранее сделали родители, и когда дети находили свои призы, то были в восторге».

Бал, чаепитие, слова благодарности завершили лагерную смену. Родители признались, что сами на время стали детьми, а Анастасия, что ощутила чувство грусти от расставания с отрядом. «Уже 8 лет я работаю вожатой в летних лагерях, – рассказывает организатор. – Конечно, в формате онлайн эмоций и общения между детьми меньше, чем оффлайн. Но мы делаем упор на другое, и я заметила, что это получается. Мы стараемся воспитать, посеять зерно доброты. Говорим о том, что нельзя просто взмахнуть палочкой, чтобы у тебя всё получилось. Если ты волшебник, то можешь совершать добрые дела. Учим заботиться о близких, о животных».

В формате онлайн в центре сейчас работает и детский сад. Сколько времени в нём проведёт ребёнок, решают родители. Занятия длятся от 15 до 30 минут. По видеосвязи детям предлагают изучать английский язык, музыку, окружающий мир, заниматься хореографией или репетировать спектакль.