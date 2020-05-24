Задержаны все стрелки на юге Москвы. Их ждет обвинение по 3 статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство

Полиция задержала «Форд», на котором скрывались участники перестрелки на юге Москвы. По словам источников, внутри находились пять человек, все они задержаны. Поймать преступников удалось уже на Садовом кольце.
Владелец автомобиля, судя по базам ГИБДД, – уроженец Кении некий Ислам Хуцмиев. Покинув Кению, Ислам перебрался в Грозный.
СКР возбудил уголовное дело по 3 статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство. Как стало известно Readovka задержанных зовут Вадим Русанов, уроженцы Оренбургской области Максим Евлампиев и Герман Титенок. Пока "стрелики" не дают признательных показаний, лишь говорят, что это был конфликт.
Как мы уже писали ранее, в ходе перестрелки был ранен случайный прохожий Николай Седов, по предварительной информации, он не имеет к стычке на юге Москвы никакого отношения.