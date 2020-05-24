Задержаны все стрелки на юге Москвы. Их ждет обвинение по 3 статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство

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24 мая 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Полиция задержала «Форд», на котором скрывались участники перестрелки на юге Москвы. По словам источников, внутри находились пять человек, все они задержаны. Поймать преступников удалось уже на Садовом кольце.

В Москве – стрельба, достойная голливудского блокбастера. Неизвестный открыл огонь в ЖК «Ясное»



Владелец автомобиля, судя по базам ГИБДД, – уроженец Кении некий Ислам Хуцмиев. Покинув Кению, Ислам перебрался в Грозный.

СКР возбудил уголовное дело по 3 статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство. Как стало известно Readovka задержанных зовут Вадим Русанов, уроженцы Оренбургской области Максим Евлампиев и Герман Титенок. Пока "стрелики" не дают признательных показаний, лишь говорят, что это был конфликт.

Как мы уже писали ранее, в ходе перестрелки был ранен случайный прохожий Николай Седов, по предварительной информации, он не имеет к стычке на юге Москвы никакого отношения.