И тут выходит министр обороны Латвии – весь в желтом

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24 мая 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото соцсети

В Латвии люди живут весело: каждый день есть повод для улыбок. И повод для веселья дает латвийцам министр обороны страны Артис Пабрикс. Очередной раз член правительства попал в неловкую ситуацию.

Глава министерства обороны Латвии решил восхитить подписчиков в социальных сетях! Разумеется, красочным снимком… вы когда-нибудь видели любого министра обороны в рапсовом поле? А Латвия увидела сей шедевр!

«Этот курземский рапс является нашим товаром для экспорта», - подписал свое фото г-н Пабрикс.

Видимо, министр обороны решил покорить латвийцев данным снимком, но эффект вышел противоположный!

Подписчики указали г-ну Пабриксу следующее...

«В ближайшей сушилке этот славный рапс разъел металлические приборы, поскольку пропитан ядом, господин министр».

«Гордиться рапсовыми полями – это то же самое, что гордиться проданной почкой. Доход, конечно, есть»

«Костюм пропитан рапсовой химией и будет работать как защитный».

Кстати, есть в мире страны, которые являются крупнейшими производителями рапса: Канада, Китай, Индия, Франция, Германия, Австралия, Польша, Великобритания, Чехия, США, Румыния, Украина, Россия, Венгрия, Дания. Во всех справочниках указаны эти страны. А где тут Латвия?

Понимаю, выдавать желаемое за действительное… Но позориться зачем?