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В Москве – стрельба, достойная голливудского блокбастера. Неизвестный открыл огонь в ЖК «Ясное»

, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве – стрельба, достойная голливудского блокбастера. Неизвестный открыл огонь в ЖК «Ясное»

В Москве – стрельба, словно в голливудском блокбастере. Несколько молодых людей повздорили недалеко от жилого комплекса «Ясный», дело закончилось выстрелами, причём, очень эффектными.

О пострадавших пока неизвестно. Преступник вышел с автоматом из чёрной машины, сделал несколько выстрелов, а после скрылся «перепрыгнув через забор», утверждают очевидцы.

После стрельбы на юге Москвы полиция разыскивает пять автомобилей, в одном из них находится раненый

После стрельбы на юге Москвы полиция разыскивает пять автомобилей, в одном из них находится раненый

"Да, мы стояли разговаривали с приятелем. Возле нас машина задом сдает прям, звук такой до скрипа и начинается прям звук такой, как перестрелка…. Потом открывается дверь машины из них начинают стрелять из боевого оружия друг в друга напротив в стоящую машину", - рассказал каналу "Readovka" свидетель перестрелки. Огонь велся в метре от девушки.

По предварительным данным, в перестрелке на юге Москвы участвовали пять человек. Один из них, по словам источников, уже задержан полицией. Ещё четверо скрываются на «Форде», объявлен план «Перехват».

БИ

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