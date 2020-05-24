В Адыгее медики скорой помощи пожаловались на отсутствие выплат за работу с больными COVID-1

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24 мая 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУ по Адыгее СКР

медики и следователи, фото с сайта СКР

В Адыгее медики скорой помощи пожаловались на отсутствие выплат за работу с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-1. 23 мая в сети опубликовано видеообращение работников ГБУЗ РА "Адыгейская Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", в котором медики рассказали об отсутствии положенных доплат.

С жалобой медиков разбирался Следственный комитет. Адыгейские следователи проводят проверку видеообращения медиков. В ходе доследственной проверки следователи поговорили с медработниками и руководством станции скорой помощи и с представителями республиканского Минздрава.

По данным СКР, установлено, что выплаты не зачислены 97 медработникам. Следователи выяснили, что ситуация с невыплатой стимулирующих надбавок медикам возникла вследствие неверного толкования постановления Правительства, согласно которому должны быть выплаты.

Порядок выплат стимулирующих надбавок установлен в разъяснениях Минздрава РФ от 21 мая 2020 года, которые доведены в минздрав Республики Адыгея 22 мая. Указанными разъяснениями уточнено, что медработники станции скорой медицинской помощи относятся к категории лиц, имеющих право на получение стимулирующих выплат.

В результате принятых в ходе процессуальной проверки мер 23 мая 2020 года всем работникам станции скорой медицинской помощи произведены выплаты на общую сумму 1 млн 307 тысяч рублей.

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