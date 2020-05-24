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Нехватка лекарств и оборудования, липовые диагнозы и махинации с зарплатами. Медики говорят о коронавирусном госпитале в «Крокусе»

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Нехватка лекарств и оборудования, липовые диагнозы и махинации с зарплатами. Медики говорят о коронавирусном госпитале в «Крокусе»

Медики, работающие во временном госпитале для больных коронавирусом, развернутом в «Крокус Экспо» заявили о нехватке лекарств и медоборудования.

Также, по словам медсестер соглашаясь на работу, они подписывали договоры с окладом в 160 тысяч руб, однако в скором времени работодатель сократил выплаты практически в два раза. Согласно официальной статистике, в настоящий момент во временном госпитале нет ни одного больного коронавирусом, всем поступившим пациентам ставят диагноз «двусторонняя пневмония». В данный момент в госпитале отсутствуют аппараты КТ и заканчиваются средства индивидуальной защиты для медперсонала. Сейчас обращение медиков проверяет прокуратура Московской области.

На аренду помещений в «Крокус Экспо» администрация Московской области потратила свыше 1 миллиарда рублей. Контракт был заключен Красногорской городской клинической больницей, сообщает канал "Readovka".

БИ

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