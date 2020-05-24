Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи заявил, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую они разрабатывают

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. По его словам это ни в коем случае нельзя расценивать как какое-то испытание.

Вакцину решили испытать на себе не только директор центра, но и другие участники исследовательской группы. "Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже сделал прививку! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", - рассказал Александр Леонидович.