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«Аэрофлот» назовёт самолёт именем Михаила Годенко

, 16:32 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

«Аэрофлот» назовёт самолёт именем Михаила Годенко

Компания «Аэрофлот» ответила согласием на инициативу губернатора Красноярского края Александра Усса присвоить новому судну своего авиационного парка имя народного артиста СССР Михаила Семёновича Годенко.

Самолёт компании с честью понесёт на борту имя выдающегося хореографа, который с 1963 по 1991 год был бессменным художественным руководителем Красноярского государственного ансамбля танца Сибири.

На сегодняшний день коллектив входит в число лучших профессиональных ансамблей народного танца России и продолжает регулярно выступать по всему миру. Ансамбль является резидентом  Красноярской филармонии, и его концерты на домашней сцене неизменно проходят с аншлагом.

Символично, что решение о присвоении имени М.С. Годенко принято в год 60-летия Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири, также носящего имя Маэстро.

АДу