«Аэрофлот» назовёт самолёт именем Михаила Годенко

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24 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Компания «Аэрофлот» ответила согласием на инициативу губернатора Красноярского края Александра Усса присвоить новому судну своего авиационного парка имя народного артиста СССР Михаила Семёновича Годенко.

Самолёт компании с честью понесёт на борту имя выдающегося хореографа, который с 1963 по 1991 год был бессменным художественным руководителем Красноярского государственного ансамбля танца Сибири.

На сегодняшний день коллектив входит в число лучших профессиональных ансамблей народного танца России и продолжает регулярно выступать по всему миру. Ансамбль является резидентом Красноярской филармонии, и его концерты на домашней сцене неизменно проходят с аншлагом.

Символично, что решение о присвоении имени М.С. Годенко принято в год 60-летия Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири, также носящего имя Маэстро.