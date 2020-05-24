Браконьеры игнорируют месячник охраны рыбных ресурсов

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24 мая 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото: В. Ермолик, Д. Плешкова, А. Богданов

В Новосибирской области с 24 апреля по 25 мая объявлен месячник по охране рыбных запасов, в период которого вылов всех видов рыб полностью запрещен. Отметим, что данный режим ограничений действует на территории федерального заказника «Кирзинский», согласно Положению о заказнике, вплоть до 5 июня текущего года. Из-за аномально высокой температуры до +30-32˚С, нерестовый период начался раньше обычного на две недели. Прибрежные тростниковые заросли озера Чаны, входящие в состав водно-болотных угодий международного значения (Иран, 1971 г.), стали местом массового скопления сазана, который в теплой весенней воде производит икромет, чем пытаются воспользоваться браконьеры – предпринимают попытки вдоль кромки камыша выставить длинные вереницы сетей.

В этот «горячий» для нарушителей период инспекторы заказника осуществляют усиленное круглосуточное патрулирование Чановской водной акватории в границах заказника. Контроль осуществляется жесткий, пресекая незаконный промысел. Увидев патрульное судно с оперативной группой, браконьеры бросают снасти, лодки, другие орудия добычи и обращаются в бегство. Тем не менее, почти всех инспекторам удается задержать, что впоследствии заканчивается для нарушителей судебными приговорами.

Так двое жителей села Казанцево были задержаны на месте совершения преступления, во время осуществления незаконной рыбалки. У задержанных изъято рыбных ресурсов практически на 500 000 рублей. По приговору Барабинского районного суда каждый из них получил наказание – год лишения свободы условно. Кроме этого им был предъявлен гражданский иск на сумму 464 000 рублей.

За короткий период времени, с начала месячника, государственные инспекторы заказника изъяли более 15 километров рыболовных сетей. Такая высокая результативность привела к резкому снижению браконьерской активности. С каждым днем количество изъятых предметов незаконного рыбного промысла все меньше. Реализуемые охранные мероприятия по пресечению преступлений в сфере рыбного промысла необходимы для сохранения и приумножения ценных биоресурсов на водоемах заказника «Кирзинский». И мы продолжаем призывать граждан более ответственно относиться к уникальным природным богатствам заказника!

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»