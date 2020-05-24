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«Это не флешмоб, а суровая реальность», в Свердловской области похоронили бизнес

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

«Это не флешмоб, а суровая реальность», в Свердловской области похоронили бизнес
Фото: cоцсети

В Свердловской области похоронили бизнес. Работники крупнейшего в городе Заречный торгового комплекса «Галактика» принесли гроб к зданию и устроили прощальную церемонию.

Из 120 арендаторов ТЦ – больше половины уже разорились. По словам авторов акции, смерть бизнеса наступила после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

«Это не флешмоб, а суровая реальность», «Скучные похороны какие-то. Надо было комиков позвать – наших политиков. Было бы веселее!», - комментируют новость в Сети.

БИ

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