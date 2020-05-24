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24 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦПК

ЦПК, фото с сайта ЦПС

В Центре подготовки космонавтов опровергли информацию о новых заражениях сотрудников коронавирусной инфекцией COVID-19, которую вчера распространили СМИ. 23 мая в сети Интернет появилось сообщение о 29 сотрудниках ЦПК с коронавирусом.

На самом деле, как сообщает пресс-служба Центра, по результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по 24 мая) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК. Из них по состоянию на 24 мая полностью выздоровели 13 человек. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Всего госпитализированы были два человека. Они уже выздоровели и из больницы выписаны.

Заболеваемость представлена спорадическими, единичными, эпидемически не связанными случаями коронавирусной инфекции COVID-19, завезенными работающими в других организациях членами семей сотрудников.

В ЦПК проводится системное, регулярное, массовое тестирование сотрудников, по результатам которого были выявлены случаи заражения.

Космонавтов среди заболевших нет. Их тренировки в ЦПК возобновляются постепенно. График тренировок космонавтов составлен с учетом минимизации контактов и соблюдением противоэпидемических мер.