«Если не хотите идти так, пойдете в наручниках», двух медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом больным

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Две медсестры из села в Башкортостане рассказали, что их заперли на ночь в морге после контакта с зараженной коронавирусом больной. По словам женщин, их поместили в здание морга с угрозами и приставили двоих охранников.

«Если не хотите идти так, пойдете в наручниках», – заявила главврач больницы и пригрозила возбуждением уголовного дела.

Именно в морге начальство больницы устроило бокс - так называемый изолятор для больных коронавирусом. Женщины испытали настоящее потрясение, когда вошли туда. "Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет – холодно. Но больше всего угнетал запах трупов, – описывает обстановку 51-летняя медсестра местному изданию "ProUfu".

Медики рассказали, что не ожидали такого отношения от коллег, они плакали и молились всю ночь, потому что спать было не возможно - слишком холодно, да и страшно.

Утром одной из них разрешили самоизолироваться в частном доме, а вторую заставили выйти на работу. Больничный им открыли только после обращения в прокуратуру.