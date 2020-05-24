Любимое место: как проводят свои выходные латвийцы

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24 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ботанический сад в Риге, фото автора

Латвия начинает дышать свободно: ЧС подходит к завершению, весна на дворе, настроение отличное. И латвийцы потянулись в свои выходные в те места, которые они любят и по которым так соскучились. Одно из самых любимых мест отдыха в Риге – Ботанический сад. Балтийское бюро «Аргументы Недели» отправились в «райский сад» на экскурсию.

Если честно, то давненько я не была в Ботаническом саду… Еще со школьных времен. Скажу сразу, что я действительно окунулась в «райский сад». Красиво, спокойно, сказочно.

Ботанический сад Риги был основан в 1922 году. Занимает 15 гектаров земли. И всегда, в любое время года, тут есть на что посмотреть. Зимой – великолепные азалии в теплицах, летом – розы и пионы, осенью – чудные георгины. А весной – магнолии, сирень, черемуха. Он удивительного запаха можно просто сойти с ума! В хорошем смысле.

Меня просто поразила обширная коллекция ботанического сада: кедры, грецкий орех, гамамелис, гингко, пробковые деревья, съедобные каштаны, лекарственные травы, ядовитые растения и, конечно, розы. Правда, сезон роз будет в июле, но латвийцы с удовольствием приходят сюда в любое время года. Кстати, Ботанический сад имеет статус государственного значения, и является одним из важнейших парковых объектов, который образует зеленую зону в Риге.

Я вычитала в путеводителе, что есть в Ботаническом саду самая большая в мире водяная лилия – Виктория. Увы, она находится в «закрытом» помещении. А пока ЧС. И несмотря на то, что Викторию я не увидела, но провела время с удовольствием. Красиво, однако!