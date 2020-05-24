Депутат МГД: Тест на антитела к COVID-19 позволит выявить пациентов с легкой и средней степенью болезни

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24 мая 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тестирование на антитела к коронавирусу позволит выявить болезнь легкой или средней степени тяжести, а также в случае, если она проходит без симптомов. Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

«Крайне важно то, что тест на антитела позволяет выявить пациентов с легкой и средней степенью течения болезни, у которых с момента заражения прошло две недели. За это время коронавирус мог опуститься в легкие, и обычный ПЦР-тест может его уже не обнаружить. Если у пациента есть антитела IgM, значит, он инфицирован и даже не имея каких-либо симптомов может быть опасен для других. В таком случае пациенту необходимо лечение для сохранения здоровья и изоляция для того, чтобы ограничить распространение вируса. Если же у пациента есть антитела IgG, то никаких запретов на него накладываться не будет. Для них не будет ни обязательной самоизоляции, ни каких-либо иных ограничений», - сказала собеседница агентства.

Кроме того, Елена Самышина сообщила, что на основании полученных результатов исследований власти Москвы будут принимать решение о смягчении ограничений или их отмене.

«Это действительно очень масштабное исследование, которое пройдут от 3 до 6 млн жителей нашего города. Цель проверки - понять, как распространяется коронавирус, какое количество москвичей уже имеют иммунитет к инфекции, узнать о тех, кто болеет в настоящий момент, но не знает об этом. <...> Власти города на основе полученных данных смогут принимать решения о возможности дальнейшего смягчения эпидемических ограничений, которые существуют на сегодняшний день», - сказала она.

Она добавила, что участниками исследования могут стать все москвичи, прикрепленные к поликлиникам города.

«Москвичи получают приглашения для участии в исследовании по электронной почте, либо SMS, а с 27 мая планируется реализовать возможность записаться на тест по собственной инициативе. Участие в исследовании бесплатное и полностью добровольное», - сообщила Елена Самышина.

Депутат Мосгордумы призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19, тем самым сделав вклад в борьбу с данной инфекцией.

«Исследование на антитела, проводящееся в Москве, - это не только возможность для каждого из участников узнать о состоянии своего здоровья, но и возможность сделать свой вклад в борьбу с эпидемией. И тогда мы, конечно, победим эту инфекцию», - заключила Елена Самышина.