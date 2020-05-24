Южноуральцам разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе

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24 мая 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Власти Челябинской области приступили к поэтапному снятию ограничений режима самоизоляции.

Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Instagram. Он отметил, что основой для такого решения стало соотношение снижения заболеваемости, наличия свободных мест в госпитальнах базах, охват населения тестированием. «По всем трем показателям мы уже четыре дня находимся в зеленой зоне» — сказал Алексей Текслер.

По данным минздрава, на утро 24 мая было выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирусом, 23 мая — 65 случаев. Всего с начала пандемии подтверждены 2246 случаев заражения. В настоящий момент проходит лечение 1300 южноуральцев.

Губернатор также отметил, что власти снимают ограничения на работу магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Они должны иметь отдельный вход и торговую площадь не менее 400 квадратных метров.

Глава региона напомнил южноуральцам о соблюдении мер безопасности.

«Режим повышенной готовности продолжает действовать, — сказал губернатор. —Прошу соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие санитарные требования. Это важно и для жителей, и для предприятий, начинающих работу. Более двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации, эти усилия не должны быть напрасными. Важно понимать, что любая вспышка может нас вернуть назад. Нужно быть максимально ответственными, тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений».