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Суд: представительство Amnesty International в РФ обязано выплатить более 2,3 млн бывшему сотруднику

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Суд: представительство Amnesty International в РФ обязано выплатить более 2,3 млн бывшему сотруднику
pixabay.com, правосудие

Более двух миллионов рублей обязал выплатить представительство международной неправительственной организации Amnesty International своему бывшему сотруднику Александру Сотову Пресненский суд Москвы 22 мая.

С 2012 года Сотов работал администратором сайта, но потерял должность после конфликта с руководством. Он подал иск в декабре 2019 года. Александр требовал восстановления на работе, выплаты задолженности по заработной плате с момента увольнения и возмещения морального вреда.

Конфликт возник из-за того, что были публикации, носящие экстремистский характер, Сотов предпринимал попытки обсудить это с руководством, поскольку не хотел заниматься делами, не соответствующими законодательству РФ, сообщила адвокат Александра Сотова Лариса Науменко. Как считает адвокат, увольнение было оформлено с нарушением законодательства, поэтому пришлось обратиться в суд.

Александр Сотов должен продолжить свою работу в понедельник, 25 мая.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Лондоне в 1961 году. Согласно информации на её сайте, организация занимается борьбой за права человека.

НС

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