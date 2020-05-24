Суд: представительство Amnesty International в РФ обязано выплатить более 2,3 млн бывшему сотруднику

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24 мая 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, правосудие

Более двух миллионов рублей обязал выплатить представительство международной неправительственной организации Amnesty International своему бывшему сотруднику Александру Сотову Пресненский суд Москвы 22 мая.

С 2012 года Сотов работал администратором сайта, но потерял должность после конфликта с руководством. Он подал иск в декабре 2019 года. Александр требовал восстановления на работе, выплаты задолженности по заработной плате с момента увольнения и возмещения морального вреда.

Конфликт возник из-за того, что были публикации, носящие экстремистский характер, Сотов предпринимал попытки обсудить это с руководством, поскольку не хотел заниматься делами, не соответствующими законодательству РФ, сообщила адвокат Александра Сотова Лариса Науменко. Как считает адвокат, увольнение было оформлено с нарушением законодательства, поэтому пришлось обратиться в суд.

Александр Сотов должен продолжить свою работу в понедельник, 25 мая.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Лондоне в 1961 году. Согласно информации на её сайте, организация занимается борьбой за права человека.