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23 мая 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Закон

Центр анализа европейской политики вместе с Левада-центром провели специальное исследование, чтобы узнать, что россияне думают о судах, верховенстве права и произволе.

Согласно данным исследования, примерно половина россиян не ощущают, что закон защищает их интересы, а суды выносят справедливые решения. Однако чувство защищенности в целом росло у жителей РФ на протяжении последних 14 лет: с 2006 по 2019 год количество россиян, чувствующих себя под защитой закона, выросло почти в два раза — с 25 до 46%. Увеличилось и доверие к полиции. В целом всё было стабильно до объявления пенсионной реформы. После этого доверие к власти резко снизилось. Негативно сказался и разгон московских протестов осенью 2019 года.

Эксперты считают, что в целом высокое доверие к власти в нашей стране – это российских феномен. Известно, что отечественные суды часто подвергаются вмешательству властей. Однако это всё-таки чаще затрагивает громкие истории. А в повседневной жизни судебная система сохранила определенную степень независимости и эффективно регулирует бытовые вопросы, поэтому обычные россияне в целом оказываются удовлетворены ее работой. При этом россияне, столкнувшиеся с нарушениями своих прав, в два раза чаще говорят о своем уязвимом положении по сравнению с теми, кто не имел такого опыта. Оказалось, что люди, которые лично не сталкивались с нарушением прав, оценивают деятельность правоохранительных органов и политическую систему в целом гораздо более позитивно.

В ходе исследования выяснилось также, что абсолютное большинство опрошенных говорит о нарушении своих социальных прав: прежде всего — права на медицинскую помощь (17%), на социальную защиту и достойный жизненный уровень (13%), на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда (13%). Порядка 8% россиян говорят, что сталкивались с нарушением права на свободу слова, 7% — о нарушении права на справедливый суд и получение информации, около 3% — о нарушении права на свободу мирных собраний и шествий, а также права на свободу от произвола и насилия. Интересно также, что на октябрь 2019 года в тройку важнейших прав для россиян вошли «жизнь, свобода, личная неприкосновенность», «медицинская помощь» и «справедливый суд». Возможно это связано с тем, что жители страны стали чаще сталкиваться с нарушением этих прав на личном опыте.

О влиянии пандемии коронавируса на отношение жителей России к своим правам и свободам пока говорить рано. Ожидается, что она может обострить восприятие незащищенности своих социальных прав, в частности права на медицинскую помощь.