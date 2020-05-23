Депутат Мосгордумы: открытие МФЦ в Москве будет сопровождаться всеми мерами безопасности

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23 мая 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 25 мая возобновляют свою работу ряд многофункциональных центров (МФЦ). Об улучшении эпидемической ситуации в Москве, которое позволяет постепенно смягчать ограничения в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» заявила член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Мельникова.

«Эпидемическая ситуация в Москве постепенно улучшается. Количество выздоровевших от коронавируса увеличивается, а количество заболевших - снижается, судя по статистике. Ситуация позволяет с 25 мая смягчить действующие ограничения. Это пока только первые шаги, до окончания эпидемии еще очень далеко, но потихоньку Москва вернется к нормальной жизни»,- сказала Ольга Мельникова.

Депутат назвала достаточными меры, которые применяются властями города, а действующие на сегодняшний день ограничения правильными.

«С понедельника у нас открываются МФЦ, а это важнейшая часть московской инфраструктуры и один из важных элементов для жизни города. В свое время появление МФЦ принципиально поменяло качество жизни миллионов москвичей»,- добавила парламентарий.

Ольга Мельникова напомнила, что москвичи смогут оформить водительское удостоверение, российские и заграничные паспорта, а также встать на регистрационный учет. Кроме того, уточнила Ольга Мельникова, в 17 центрах города будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрацию прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей.

«Естественно записаться можно будет в личном кабинете на портале mos.ru. Если нет личного кабинета, то его требуется создать - для этого нужно будет указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Таким образом, люди смогут записаться в МФЦ»,- пояснила Ольга Мельникова.

По мнению парламентария, при открытии центров, в них удастся избежать скопления людей.

«Скопления людей в МФЦ, я думаю, не будет. Сотрудники и посетители центров будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Всем сотрудникам МФЦ ежедневно будут измерять температуру перед началом приема заявителей. Все необходимые меры, я думаю, будут предприняты»,- отметила Ольга Мельникова.

Ольга Мельникова напомнила москвичам о необходимости соблюдать социальную дистанцию при посещении центров.

«В этом поможет разметка, нанесенная на полу. Все поверхности в помещении тоже будут регулярно дезинфицироваться - дверные ручки, кресла, столы, то есть все необходимые меры будут предприняты»,- пояснила она.

Депутат Мосгордумы также обратилась к наиболее уязвимой категории граждан с просьбой соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«Я бы хотела еще все-таки обратиться ко всем мамам, папам, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Конечно, мы все прекрасно понимаем - как уже все устали, как соскучились по детям, внукам, кто-то по правнукам. Мне бы хотелось, чтобы они все-таки еще немножечко потерпели. Коронавирус остается таким же опасным, а для них это действительно опасность - смертельная. Уже начинаются послабления в данной ситуации. Я думаю, что уже скоро все будет хорошо»,- заключила Ольга Мельникова.