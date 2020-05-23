Болезнь, убивающая миллионы. О Лихорадке Западного Нила

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23 мая 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Лихорадка Западного Нила – ещё одно серьёзное заболевание, с которым сейчас активно работают врачи. Эта болезнь, так же как и коронавирус, полностью не изучена до конца.

Считается, что именно этот недуг сгубил жизнь великого Александра Македонского, в своё время завоевавшего половину известного мира. Возбудителем заболевания является особый вирус Западного Нила из семейства Flaviviridae. Вирус очень жизнеспособен и может сохраняться в замороженном состоянии, но при этом погибает при температуре выше 56 градусов. Непосредственными переносчиками являются комары, клещи, а также птица и грызуны. Наибольшему риску подвержены люди молодого возраста.



Болезнь весьма опасна для человека. Не стоит её недооценивать. В случае запущенной ситуации она может спокойно привести к летальному исходу. На территории РФ уже случались вспышки этой болезни, особенно в 1999 году. Особенно тогда пострадала Киргизия, в которой не было (да и сейчас почти не имеется) должного уровня здравоохранения. В 2010 года произошла новая эпидемия в Волгоградской области. Эти события мало где афишировались, ведь тогда по всей стране горели леса, и вводить население в ещё большую панику никто не собирался. За весь период вспышек лихорадки с 1999 до 2012 году в России умерло 59 человек. В 2013 году появление вируса было обнаружено в 16 регионах РФ. Уровень летальности составил 1.5%. К счастью, в нынешние времена это заболевание хоть как-то лечится и не вызывает катастрофической смертности. Хотя по многим сведениям на территории нищих африканских стран и по сей день происходят массовые смерти от этой болезни, в основном в глухих деревнях или племенных селениях.



Симптомы недуга очень серьёзные. Быстро повышается температура. Нередко она подскакивает почти до 40 градусов. Возникает сильнейший озноб по всему телу, понижается аппетит и резко повышается усталость. Общий лихорадочный период продолжается до 7 дней. Появляются сильные боли по всей части головы и в глазных яблоках. Наиболее серьёзные спазмы отмечаются в областях поясницы. В худшем случае возникает постоянная рвота. Одним словом, болезнь прокатывается практически по всему организму. Да и специфической вакцины от лихорадки Западного Нила так и не было создано. Людям, подцепившим эту заразу, необходима срочная госпитализация под строгое наблюдение врачей. В противном случае, это может привести к весьма печальным последствиям.