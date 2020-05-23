У актрисы Юлии Дробот погиб сын-подросток

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23 мая 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, фото из открытых источников

У актрисы Юлии Дробот и режиссера Роман Дробот погиб сын-подросток. Даниила не стало 21 мая. Ему было 15 лет. Подростка нашли поздно ночью 21 мая лежащим под окнами дома на улице Сталеваров.

На его теле были травмы, характерные для падения с высоты. К приезду "скорой" сын Юлии Дробот был еще жив, ребенок скончался по пути в больницу. Обстоятельства трагедии выясняются.

Известно, что Даниил приехал к своей бабушке за два дня до произошедшего, она живет на седьмом этаже. Подросток вместе с двоюродным братом приехал погостить к бабушке. Перед сном Даниил сказал, что выйдет покурить на балкон. Он долго не возвращался. Брат вышел на балкон и увидел на земле лежащим Даниила. Вызвали медиков. Но подросток не выжил.

В марте подросток заступился на улице за девушку. В драке с хулиганами ему сломали нос, он получил сотрясение головного мозга. Парень перенес сложную операцию, провел не одну неделю в больнице.

46 летняя актриса Юлия Дробот служит в московском театре "Вернисаж". Она снималась в фильмах и сериалах "Ледниковый период", "Кобра: Антитеррор", "Висяки", "Поцелуи падших ангелов", "Закрытая школа", "Ночь закрытых дверей", "Учитель в законе", "Счастливы вместе". Роман Дробот - режиссер в электротеатре "Станиславский".