Увеличение груди имплантами: все что об этом нужно знать

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23 мая 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пластический хирург клиники «Frau Klinik» Олег БАДАК рассказала «АН» о методиках увеличения груди имплантами.

«Первая методика: увелечение груди по краю ареолы. Наша клиника использует этот способ при определенном типе строения молочной железы, — говорит Бадак. – При данном виде доступа можно выполнить периареолярную мастопексию. Из этого доступа возможна установка импланта под большую грудную мышцу и под железу. Это позволяет одномоментно, не добавляя новых рубцов на груди, выполнить удаление новообразований молочных желез, например, фиброаденома. Через данный вид доступа можно скорректировать тубулярную грудь и исправить птоз мягких тканей железы. Позволяет устанавливать импланты любого объема и формы. Вариативен выход на большую грудную мышцу при установке импланта или напрямую, то есть через ткань молочной железы (что не есть хорошо т.к. на всём пути до большой грудной мышцы травмируется ткань молочной железы, а следовательно, формируется рубцовое поле. Или, огибая молочную железу (грубо говоря подкожно) выйти на мышцу (этой тактикой мы оперируем и это хорошо)».

Минусы процедуры: возможная потеря чувствительности соска, нарушение лактации. Возможен келлоидный или гипертрофический рубец. Рубец можно отшлифовать, заново высечь и зашить, сделать татуаж в цвет ареолы.

Ограничение: 3-4 недели компрессионное белье, 3-4 недели без спорта, 3-4 недели спать на спине. Бани, сауны, солярии забываем на 6 мес.

«Вторая методика: увеличение через подмышечный доступ (трансакселярный), – отмечает хирург. – Не травмируются ткани молочной железы. Позволяет установить импланты под большую грудную мышцы или под железу. Рубец в подмышечной впадине к 6 мес. Абсолютно незаметен, практически не требует коррекции, невозможно формирования келлоидного рубца ввиду особенности кожи в подмышечной области. Позволяет выполнить авторскую методику Сергей Николаевича – двухплоскостное увеличение груди – выполняют данную методику при небольшом птозе молочной железы (позволяет избежать мастопексию). Суть заключается в установки импланта под большую грудную мышцу, затем формируется 2 плоскость, когда железа снимается с большой грудной мышцы становится мобильной и «распластывается» на импланте, тем самым устраняется птоз».

Плюсы: отсутствует риск нарушения лактации, потеря чувствительности соска. Рубец 3-4 см. Позволяет устанавливать импланты любого объема и формы.

Ограничения: 3-4 недели компрессионное белье, 3-4 недели без спорта, 3-4 недели спать на спине. Бани, сауны, солярии забываем на 6 мес.

«Третья методика: увеличение через субмаммарный доступ – наиболее технически простой вид доступа, – заметил Олег Бадак. – Разрез 3-5 см в подгрудной складке. Возможно формирование келоидного рубца. Возможность устанавливать импланты под большую грудную мышцу и под железу. Позволяет установить импланты любого объема и формы. Нет риска повреждения молочных протоков. Есть ещё один вид доступа — трансабдоминальный доступ. Он чрезвычайно редкий и выполняется одномоментно с абоминопластикой (пластикой живота)».