Министр обороны Латвии: опять Россия виновата

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23 мая 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото соцсети

Нет, не может министр обороны Латвии Артис Пабрикс спокойно заснуть без России! Дай высказаться о восточном соседе! Тогда и можно спокойно отправляться в «объятия Морфея».

Честное слово, но у меня сложилось такое мнение, что ни один мужчина в мире не думает столько о женщине, как министр обороны Латвии думает о России.

На днях, правительство США оповестило своих международных партнеров о том, что в течении шести месяцев выйдет из заключенного несколько десятилетий назад договора, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий в данное время 34 страны, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетами, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

США оповестило. Латвия высказалась.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс: «Нарушения со стороны восточного соседа, к сожалению, в последнее время не являются чем-то необычным. Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к тому же в одностороннем порядке заморозила свои обязательства по отношению к Договору о конвенциональных вооруженных силах в Европе».

Г-н Пабрикс добавил, что такое решение США не стало неожиданностью для Латвии: Россию же неоднократно призывали соблюдать выполнение Договора. И «несмотря на совершенные Россией нарушения, Латвия вместе со странами-союзниками честно выполняет условия Договора».

Сказал, как отрезал…