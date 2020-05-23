Партия «Согласие»: наглость – лучшая компенсация отсутствия ума

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политолог Филипп Раевский, фото соцсети

Можно понять националистов (мне правда-сложно) Латвии, когда они с яростью и «пеной» у рта доказывают, что Памятник Освободителям – зло. Ну, не могут данные граждане перенести то, что тысячи людей несут цветы тем, кто боролся с коричневой чумой. Но, когда латвийская партия «Согласие» «пиарит» себя за счет монумента, извините, но это наглость. Стыд-то какой!

Я уже грешным делом думала, что все разговоры о 9 мая и Памятнике Освободителям, канули в прошлое. В Латвии. Какое там! Националистически настроенные депутаты и иже с ними, похоже, угомонились! Так нет! Представители партии «Согласие» подали голос.

В одном из русскоязычном издании, которое, несомненно «работает» на экс-мэра Риги Нила Ушакова, читаю, что некоторые политики «поставили на одну доску отмечаемое сотнями миллионов людей во всем мире историческое событие – окончание Второй мировой войны в Европе и разгром нацистской Германии – с изобретенным в эмигрантском захолустье дне совместного боя двух дивизий Ваффен СС против Красной Армии».

О чем «соратники» г-на Ушакова пишут? Кто и где, и когда «поставил» Ваффен СС с Красной Армией? Кстати, об этом в русскоязычном СМИ написал «член, соратник, сподвижник» партии Нила Ушакова, некий, г-н Николай Кабанов.

Помню, как данный г-н, после выхода моей статьи о партии «Согласие» разыскал мой номер телефона и «пометил» себя смс… Мне, разумеется!

Призывать человека к элементарным правилам хорошего тона – бесполезно! Каким образом, без моего разрешения, господин хороший, получил мой личный телефон?

Но суть дела не в этом! Получить телефон журналиста – не оскорбить тех людей, которые пришли к памятнику Освободителям. А вот «пройтись» по людям, у которых мама, бабушка, близкая родственница – блокадницы!!!! Ничего святого!

По словам г-на Кабанова, экс-мэр Риги Олег Буров сперва выступал за то, чтобы построить «колесо обозрения» около памятника, а потом говорить, что памятник Освободителям – уважение памяти. Возмущению г-на Кабанова не было предела! Но, возмущаться и «поливать грязью» людей, несомненно, партия «Согласие» умеет. Но пройдемся по фактам…

Да, были такие разговоры о том, чтобы поставить рядом с памятником в парке... «колесо». Рижане знают об этом. Вот только есть одно «но»… Ратовал за эту идею сын члена партии «Согласия» Андрея Каменецкого! Именно того «государственного лица», который любит отмечать свои личные праздники за счет «рабочих» денег. Разумеется, не своих.

Что же получается? Нужно же «подсобить» своему дитяти, который «прыгает» из одной партии в другую, кстати… Финансовую путевку в руки надо дать отпрыску «Каменецких». Любое строительство такого масштаба – огромные деньги. Но деньги же, видимо, для некоторых членов партии «Согласия» не пахнут. Почему же скрыли сей факт? Кто тогда, когда, видимо, в «тепленькой компании» обсуждалось строительство этого «чертового колеса», никто не подумал о ветеранах?

Зачем этой, как они позиционируют себя, «русскоязычной» партии такие игрища?

Комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского: «Зачем? А для партии «Согласия» нет «запретных» тем. У них сейчас уже ничего нет! Ни плана, ни «повестки дня», ни совести. Есть только логотип, которым они «трясут», как охранной грамотой. Если сегодня выгодно «сливать» памятник Освободителям – будут «сливать». Сейчас многие могут мне возразить: «А вот Нил Ушаков делал концерты на 9 мая. Было хорошо». А кто это все оплачивал? Да сами же рижане оплачивали. Не исключу, что и ветераны сами себе праздник оплатили. Сборы в «акцию» 9 мая. Через Думу это все проходило, когда там «служил народу» Нил Ушаков. А почему же сегодня он не сдержал свои обещания и не одарил подарками ветеранов? Он же обещал? Уже и границы Прибалтика открыла, есть большие послабления в режиме коронавируса, а он и его «соратники» все доставляют подарки. Поймите, эта партия ни копейки не истратила из личных денег на нужды рижан. На ветеранов ВОВ. Разве вы сами не видите это?»

Вижу, конечно! Как получил «отлуп»( М. Шолохов «Поднятая целина») от, простите, «кормушки», так только слова и наглость остались…

Продолжение следует…