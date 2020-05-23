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Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Фото: соцсети

У 12% из более, чем 50 тыс. москвичей, прошедших исследование на иммунитет к новому коронавирусу, выявлены антитела к данной инфекции. Об этом в рамках онлайн пресс-конференции сообщил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы на сегодня имеем уже более 50 тыс. обследованных москвичей, это только начало. Из более чем 50 тыс. обследованных, у 12,5% москвичей выявлены антитела. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», - сказал Алексей Хрипун.

По его словам, всего запланировано провести исследования от 3 до 6 млн москвичей.

«Методика, которая применяется в Москве, это иммунохемилюминесцентный анализ. Объем исследования - от 3 до 6 млн, это беспрецедентное количество исследований, которое точно покажет, как формируется и как себя в последующем ведет популяционный иммунитет. В Москве это очень важное исследование, потому что оно позволит готовиться к следующей волне, а она вероятнее всего будет в той или иной мере выраженная. Это исследование абсолютно добровольное и бесплатное в Москве”, - пояснил Хрипун.о добровольное и бесплатное в Москве”, - пояснил АлексейХрипун.

ГБ

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