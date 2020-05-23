Полиция готовится к штурму, а очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфе-банке»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфе-банке». В отделении банка на Земляном Валу неизвестный удерживает пятерых человек и угрожает взорвать здание. Представители правооохранительных органов готовятся к переговорам.

В центре Москвы пятеро заложников захвачены в одном из отделении «Альфа-банка»

«Зашёл человек в костюме «Деливери Клаб», сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка»

«Я являюсь сотрудником «Альфа Банка». Я прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. С ним остался лишь один клиент, все сотрудники вышли»

«Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша – русский, до 35 лет», - приводит слова очевидца канал "Baza"

ПО последней информации, в здании банка остался один заложник, остальных удалось вывести, сообщил Life Shot.