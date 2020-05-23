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В центре Москвы пятеро заложников захвачены в одном из отделении «Альфа-банка»

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы пятеро заложников захвачены в одном из отделении «Альфа-банка»

Поступила информация о захвате 5 заложников в московском отделении «Альфа-банка». 20-летняя сотрудница успела позвонить полиции и сообщить, что захватчик угрожает взорвать банк.

Полиция готовится к штурму, а очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфе-банке»

Полиция готовится к штурму, а очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфе-банке»

Сейчас связи с ней нет. На место приыли экстренные службы Москвы. По данным Baza, заложников захватил неизвестный в отделении на Земляном Валу.

По предварительным данным, захватчик – мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.

Причина случившегося, по информации силовиков, тяжелое материальное положения и долговые обязательства захватчика.

БИ

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