Под сводами Главного храма ВС России остались сомнительные изображения

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23 мая 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В конце апреля со стен Главного храма ВС РФ убрали мозаичные лики Владимира Путина и сонма его верных сподвижников - Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина и Александра Бортникова. В середине мая из храма было изъято изображение Сталина. Но и по сей день не все спорное со стен культового сооружения убрано.

О преждевременности иконографического прославления Путина с благословения главного героя мозаики заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На этом месте теперь находится икона Божией Матери, несомая духовенством, и ликующая толпа под конвоем «зеленых человечков» в касках, с автоматами наперевес.

Если Путина и его «благоверных» отскоблили от стен без следа, то поступить так с «вождем народов» рука все-таки не поднялась. Об изъятии мозаики со Сталиным и о размещении ее в музее поделился своим мнением глава худсовета храма протоиерей Леонид Калинин:

«В музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе?»

По словам протоиерея, речь идет «не о выборе между добром и злом» или «между какими-то принципами духовными», а всего лишь о «концепции размещения тех или иных лиц».

Тем не менее, нельзя не отметить, что не все спорные моменты со стен храма были убраны. Апофеозом иконографического мифотворчества является мозаика «Священники облетают Москву с Тихвинской иконой по просьбе Сталина 8 декабря 1941 года».

Источником этого мифа является художественное произведение священника РПЦ Николая Блохина «Рубеж». Служитель культа утверждает, что книга основана на реальных фактах. В интервью «Русской линии» автор рассказал, что услышал рассказ об облете в 1952 году в возрасте 7 лет от маршала авиации Александра Голованова в присутствии сына Сталина Василия.

Дело было якобы на Московском ипподроме, где сына Сталина «все звали Васькой» и где среди маршалов и генералов каким-то образом оказался 7-летний мальчишка. Далее его фантазии изливаются в уже совершенную небылицу: взлетал самолет с иконой в метель, а летел по чистому светлому «коридору»; когда «священник и певчие» (они еще и певчих взяли) запели «Царица моя преблагая», раздался «по радиосвязи голос из Кремля: «Саша, сделай погромче». Сталин любил церковное пение».

Изучив всю эту псевдоправославную фантастику, своим авторитетным мнением поделился историк и священник Николай Савченко: «Не было облета Тихвинской иконы вокруг Москвы 8 декабря 1941 года. Не собирался Сталин давать свободу церкви. Не верил Сталин в Бога. Гнал Сталин Бога и распинал. И дал он небольшую свободу православной церкви лишь после долгого двухлетнего давления союзников».