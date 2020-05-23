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Задержаны полицейские,перевозившие партию запрещенных веществ.Один из них - начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Задержаны полицейские,перевозившие партию запрещенных веществ.Один из них - начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков

В Подмосковье задержали двух полицейских, которые перевозили большую партию наркотиков. Уже совсем не смешно, что один из задержанных сотрудников оказался начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Машину с полицейскими и веществами остановили совершенно случайно - гаишники увидели на трассе «Тойоту Камри» без номеров и решили проверить водителя и пассажиров. В машине сидели трое человек. Двое из них представились полицейскими, причём один занимал высокую должность — Николай Вдовенко работал начальником ОНК в управлении на траспорте по Южному ФО. Ребята сказали, что едут домой, в Краснодар, и немного нервничали.

Машину решили досмотреть, и оказалось, что в багажнике «Тойоты» лежит настоящий клад — 25 свёртков с разными наркотиками, вес и примерную стоимость которых до сих пор считают, ообщает канал "Baza".

БИ

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