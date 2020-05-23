Власти Якутии сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

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23 мая 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина, pixabay.com

Глава Якутии Айсен Николаев в рамках брифинга в субботу, 23 мая, сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории республики в последнее время резко ухудшилась.

За минувшие сутки в Якутии выявили 100 заболевших коронавирусом, из которых 75 – в столице региона Якутске. По словам Айсена Николаева, в настоящий момент проводится работа по усилению ранее принятых ограничительных мер. Он также уточнил, что после 12 мая многие граждане решили, что "режим самоограничения для них не писан": начали ездить в общественном транспорте, посещать места скопления людей.

В общей сложности в Якутии официально зарегистрировано 1 177 случаев заражения COVID-19, скончались шестеро пациентов, 503 человека полностью выздоровели.