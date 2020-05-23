«Зачем они перекрыли им вентиляцию?» В обсерваторе скончались двое вахтовиков, у обоих были отрицательные тесты на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

После вспышки коронавируса на Чаяндинском месторождении в Якутии многих рабочих развезли по регионам. Остальных же — отправили в обсерватор. По словам вахтовиков, их поселили в крошечные непроветриваемые комнаты, заперли двери и перекрыли вентиляцию.

В духоте обострились хронические заболевания, 13 мая от инфаркта умер вахтовик, через неделю — ещё один от инсульта. Когда мужчине стало плохо, его друзья стали стучаться в двери. Звать на помощь, но «скорая» ехала больше часа, спасти ни того, ни другого не смогли. И у обоих были отрицательные тесты на корону, сообщает канал «Mach».

О смерти мужчин семьям сообщили не врачи, ни администрация, а сотрудники ритуальной службы. В администрации обсерватора на все вопрос родственников, не могут объяснить, зачем заклеивают вентиляции, отвечают односложно: «У нас есть распоряжение, мы и заклеиваем». Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.