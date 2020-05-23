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В России за сутки скончались 139 пациентов с коронавирусом

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 139 пациентов с коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки в России скончались 139 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Согласно последним сообщениям оперштаба, в частности, 67 пациентов скончались за минувшие 24 часа в Москве, 12 – в Московской области, 6 – в Санкт-Петербурге.

С начала пандемии COVID-19 в России умерли 3 388 инфицированных.

Ранее сегодня стало известно, что в России за сутки выявили 9 434 новых случая заражения коронавирусом.

ЕТ

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