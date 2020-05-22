Психолог рассказал, как разграничить работу и личную жизнь

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22 мая 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: Pixabay

Ритм жизни в мегаполисе — это много спешки и сопутствующего ей стресса. Людям приходится рано вставать, приводить себя в порядок, успевать отвести детей в школы и сады, быстро добираться до работы. В офисе нужно выполнить все рабочие задачи в срок, а еще в течение дня надо пообщаться с родными людьми, сделать все домашние дела и, если получится, выделить себе время на отдых.

Поэтому для многих людей самоизоляция стала своеобразной перезагрузкой, возможностью восстановиться и набраться сил. Многие из нас ощутили плюсы этого периода. Но как, работая на "удаленке", соблюдать баланс между рабочей активностью и личным временем и найти золотую середину?

Психолог Елена Безроднова рассказала, что необходимо четко разграничить работу и личную жизнь. Она советует определить периоды для рабочих блоков и промежутки для отдыха.

"Не забывайте про творчество и хобби — это поможет отвлечься от работы и домашних забот. Помните, что время, отводимое на прием пищи, отдых, сон и физические нагрузки, должно быть неприкосновенно. Для профилактики излишнего интеллектуального и физического возбуждения перед сном всякую работу следует прекращать за два часа до сна", - считает специалист.