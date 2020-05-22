Южноуральцам рассказали, как зарегистрироваться на госуслугах

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, создали специальную памятку

Южноуральцы, не зарегистрированные на портале госуслуг, могут воспользоваться специальной памяткой.

В связи с пандемией коронавируса оформить детские пособия и многие другие виды помощи, пенсии можно через сайт госуслуг. Специально для это была разработана памятка для регистрации.