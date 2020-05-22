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Южноуральцам рассказали, как зарегистрироваться на госуслугах
22 мая 2020, 22:46
[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Южноуральцы, не зарегистрированные на портале госуслуг, могут воспользоваться специальной памяткой.
В связи с пандемией коронавируса оформить детские пособия и многие другие виды помощи, пенсии можно через сайт госуслуг. Специально для это была разработана памятка для регистрации.
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