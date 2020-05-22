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Обвиняемый в шпионаже украинец, находящийся в СИЗО, не может нормально есть

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Обвиняемый в шпионаже украинец, находящийся в СИЗО, не может нормально есть
pixabay.com, тюрьма

В СИЗО "Лефортово" в настоящий момент содержится гражданин Украины Константин Ширинга, которого обвиняют в шпионаже. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали о его главной проблеме.

Украинец просит прислать ему оставшиеся дома в Феодосии зубные протезы. "С 24 марта 2020 года арестованный не может нормально есть", — сообщили в ОНК. За госсчет протезы ему сделать невозможно, так как он иностранец. Жена находится на домашнем аресте, в связи с чем выслать их Константину не может. Денег нет, поэтому, как отметили в ОНК, одна надежда на гуманизм следствия.

Украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву. Он вместе со своей сожительницей, которая является военнослужащей, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. По предварительной информации, Ширинга приехал в Крым из Украины и намеренно вступил в отношения с девушкой, работающей в воинской части. Разглашаемую ею информацию – относящуюся с государственной тайне - он якобы передавал украинским спецслужбам.

Сам 60-летний Ширинга отрицает связь с украинской разведкой.

НС

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