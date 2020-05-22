Появилось видео спецоперации в Дагестане

Видео спецоперации в Хасавюрте появилось в телеграм-каналах. В Дагестане прошла спецоперация. В ходе нее были ликвидированы несколько боевиков.
О ликвидации боевиков сообщалось ранее. Они были уничтожены в ходе перестрелки.
Некоторое время назад появилось сообщение о проведении в Дагестане спецоперации. Группа была замечена в Хасавюрте. На перехват ей выдвинулся спецназ.
Сообщается о шестерых убитых боевиках. Среди силовиков нет ни раненых ни погибших.
Теперь в телеграм-каналах появилось видео спецоперации. Оно было снято со стороны оцепления места проведения спецоперации. Спецназ занял позиции. Неподалеку виден лес. Оттуда слышны выстрелы.