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Появилось видео спецоперации в Дагестане

, 19:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Канал специального назначения"

Появилось видео спецоперации в Дагестане
скриншот видео спецоперации в Хасавюрте

Видео спецоперации в Хасавюрте появилось в телеграм-каналах. В Дагестане прошла спецоперация. В ходе нее были ликвидированы несколько боевиков.

О ликвидации боевиков сообщалось ранее. Они были уничтожены в ходе перестрелки.

Некоторое время назад появилось сообщение о проведении в Дагестане спецоперации. Группа была замечена в Хасавюрте. На перехват ей выдвинулся спецназ.

Сообщается о шестерых убитых боевиках. Среди силовиков нет ни раненых ни погибших.

Теперь в телеграм-каналах появилось видео спецоперации. Оно было снято со стороны оцепления места проведения спецоперации. Спецназ занял позиции. Неподалеку виден лес. Оттуда слышны выстрелы.

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