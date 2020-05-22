Жёсткий карантин – польза или вред?

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22 мая 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Forbes

Pixabay

Уникальный коронавирусный кризис полностью перекроил экономики не только развивающихся государств, но и сильнейших стран мира. Многие негодуют. Разве стоило вводить такой жёсткий карантин, учитывая, как долго мир будет от него отходить, а многие и вовсе не смогут реабилитироваться?

Большинство стран борются с коронавирусом строгим карантином, невзирая на колоссальный ущерб для экономики. Но некоторые, например Швеция, не спешат вводить страну в искусственную кому. Думают, что игра не стоит свеч. И может быть правильно думают...Сейчас число летальных исходов в Швеции на 1 млн человек составляет примерно 260. Это меньше, чем в Италии (477), Франции (381) или Великобритании (419). Всё-таки много, но не так страшно, как пророчили этой стране сторонники жёсткого карантина.

Многие однако говорят, что нельзя быть такими жестокими. Если можно спасти хотя бы одну жизнь ценой стабильности экономики – этим шансом надо воспользоваться. Однако неизвестно, сколько людей стали жертвами самого карантина. Ведь из-за него были отложены все плановые операции, скорые невероятно заняты вызовами, зачастую ложными, а люди не могут отправиться на жизненно важное лечение в другие страны. А уж людей, которые буквально сошли с ума от потери бизнеса, денег, стабильности, вообще нереально посчитать. Уже всем понятно, что коронавирус пройдёт, а последствия борьбы с ним будут сказываться на жизни миллионов людей годами, если не десятилетиями.

Не велика ли цена карантина?