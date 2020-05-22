Какие кадры нужны региону

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22 мая 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский в формате видеоконференции провел совещание, на котором обсуждалась реализация программ дополнительного профессионального образования на Кубани.



В мероприятии принял участие член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов, депутаты профильного комитета ЗСК, представители министерства образования, науки и молодежной политики края, министерства труда и социального развития, Научно-методического центра профессионального образования, руководители муниципальных органов управления образованием Краснодара, Новороссийска, Крыловского района, а также руководители профессиональных образовательных организаций региона.



Виктор Чернявский подчеркнул, что вопросам подготовки кадров для всех сфер социально-экономической жизни региона в кубанском парламенте под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко уделяется самое пристальное внимание.



- Завершается учебный год в школах. В этом году девятые классы заканчивают более 63 тысяч учеников и 24 тысячи – одиннадцатый класс. Часть этих ребят продолжат обучение в вузах, техникумах и колледжах, а часть захочет получить навыки и умения по рабочей профессии на «краткосрочных курсах». Нам надо знать, какие возможности для обучения этих ребят есть у нас в регионе, какие образовательные программы им могут предложить наши учебные учреждения, – обозначил цель встречи Виктор Чернявский.



Важность обсуждаемой темы подчеркнул Владимир Бекетов, отметив, что был принят федеральный закон, согласно которому Министерством просвещения РФ будет разработан перечень рабочих профессий, установлены разряды для них, а также другое законодательное регулирование этой сферы. И необходимо, чтобы к этой работе подключались и регионы, формулировали свои предложения и принимали самое активное участие в обсуждении данной темы.



- Сегодня мы видим, что люди работают на автомойках, на автозаправках, курьерами, разносчиками продуктов питания, дворниками, владеющими средствами малой механизации. Но они не имеют никаких сертификатов, может, с ними не проводили работу по изучению правил дорожного движения, техники безопасности, этики и так далее. Нужно, чтобы эта категория наших граждан также адаптировалась в обществе, чтобы центры занятости вели их учет, и мы знали реальные потребности нашей экономики в трудовых ресурсах, – сказал сенатор.



По словам первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики края Сергея Пронько, на сегодняшний день в регионе система обучения граждан представлена обширным перечнем образовательных организаций, которые обучают рабочим профессиям, в том числе по «краткосрочным программам». Только в прошлом году по 1307 направлениям было обучено 16 тысяч человек. Причем речь идет как о школьниках, так и о взрослом работающем населении, так и о пенсионерах. В министерстве отмечают ежегодно увеличивающийся спрос на обучение по «коротким программам» и готовы «корректировать контрольные цифры приёма на них».



Руководители учреждений профессионального образования поделились опытом работы по таким программам. Востребованными среди специальностей являются: «садовник», «овощевод», «животновод», «озеленитель», «слесарь-сантехник», «облицовщик-плиточник», «каменщик», «штукатур», «кухрабочий», «специалист в ведении личного подсобного хозяйства» и целый ряд других.Есть возможности и потенциал по обучению еще большего количества граждан и другим рабочим профессиям. Представитель минтруда и соцразвития Николай Зародов сказал о том, что есть возможность включить техникумы в реализацию программ переподготовки кадров и обучения безработных.



После обмена мнениями был определен целый ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию организации учебного процесса в обозначенной сфере. В частности, были конкретные предложения по корректировке федерального законодательства в части расширения понятия «самозанятость» для работников, выполняющих разовые работы в сельском хозяйстве. Также особое внимание уделили вопросу оплаты за обучение по «краткосрочным программам» – возможности его кредитования, широкого информирования родителей о возможностях такого обучения. По итогам обсуждения доработанные предложения будут представлены кубанской делегацией на «круглом столе» в Совете Федерации.