Многодетные семьи просят ввести новые льготы и пособия

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22 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

На фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер многие семьи в России существенно потеряли в доходах, а некоторые даже оказались за чертой бедности. В связи с этим общественники, представляющие интересы многодетных семей, обратились к государству с просьбой о введении дополнительных мер финансовой поддержки.

Обращения с просьбой о дополнительных льготах и пособиях президенту России Владимиру Путину направила организация многодетных семей Тобольска. По мнению авторов документов, в период борьбы с коронавирусом государство тратит колоссальные средства на развитие высоких технологий и цифровизацию, тогда как многие россияне остаются без средств к существованию.

Для поддержки института многодетной семьи они предлагают ввести ряд мер. Например, ежемесячную выплату на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет в размере одного МРОТ (12 130 рублей).