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Как пожарные в Новосибирске траву ножницами косили

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Как пожарные в Новосибирске траву ножницами косили
pixabay.com, трава

Как рассказали сотрудники пожарной части в Новосибирске, им выдали бензокосу, чтобы убрать траву на территории, но она не справлялась с травой. Тогда начальник распорядился купить им ножницы.

Через некоторое время в соцсетях была опубликована видеозапись этого выполнения поручения.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков посетил эту пожарную часть и сделал вывод, что пожарных не устроила коса, которая есть в части, они захотели более современные инструменты, поэтому и устроили этот "демарш".

По факту произошедшего проводится проверка.

НС

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