Всю информацию о вас будут хранить в Нижегородской области

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22 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума приняла закон о создании единой базы данных о гражданах страны и иностранцах, проживающих в России. Информация из государственных организаций и ведомств различных уровней будет объединена в одну систему. Для каждого гражданина, проживающего в России, будет создана ячейка с персональными данными. Центр хранения информации будет располагаться в Нижегородской области.



В парламенте сообщили, что единая система позволит рассчитывать доход семьи и выделять социальную помощь адресно, исходя из нуждаемости. Аналогичную базу несколько лет назад создали в Великобритании. Она имела очень хорошие технологические мощности, однако в целях безопасности была уничтожена.



Представители политических фракций в Госдуме напомнили, что Конституция запрещает сбор, хранение и распространение информации о гражданах без их согласия. Вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР) отметил, что ни одни разработчик информационной системы не может гарантировать полной безопасности её функционирования. Комитет по информационной политике выступил за ужесточение наказания за нарушение правил хранения информации.



