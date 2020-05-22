Многодетная семья на Кубани получила помощь

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Нуждающейся многодетной семье Повчун фондом "Край добра "оказана материальная помощь.

«Каждый день мы покупаем 10 буханок хлеба», - рассказывает Ольга Повчун из Красноармейского района. В семье Ольги и Дмитрия 14 детей.

Самому старшему сыну исполнилось в марте 18 лет, а младшему Виталику полтора годика.

Ольга Михайловна работает воспитателем в детском саду. Отец не работает, поотму что 15-летнему Диме нужен постоянный контроль и уход. У мальчика задержка речевого развития: он не умеет читать, писать, и самое опасное то, что может в любой момент уйти из дома.

Семья Повчун живут очень скромно. Маминой зарплаты и социальных пособий едва хватает на продукты питания.

«Материальную помощь, которую мы получили от фонда, мы сразу же потратили на рынке. Купили мяса, гречки, макарон, несколько мешков муки. Так что на месяц едой мы точно обеспечены и мое сердце спокойно, что дети мои не будут голодными», - благодарит Ольга Повчун.