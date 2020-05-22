Максим Шевченко: эта система уже органически не способна функционировать вне маразма

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Журналист и политик Максим Шевченко на своей страничке в Facebook отреагировал на информацию о недоплате премиальных врачам во время пандемии. Он считает, что система функционирования госаппарата РФ основана на «изначальной лжи».

Максим Шевченко, журналист:

- Следите за руками.

1. Регионам из АП дана установка не волновать население и внушать оптимизм - «мы справляемся, выходим на плато, коек хватает, тестов в избытке». Наверняка и KPI на этот счёт есть.

2. Регионы посылают наверх «оптимистическую» (заниженную и фальсифицированную статистику) по COVID-19. В неё не включаются больные вирусной пневмонией.

Например, больны 300 человек, а рапортуют о 30.

3. Для обслуживания 30 больных требуются (условно) - 3 врача. А для обслуживания 300 (условно) - 30 врачей, которые в реальности и работают, рискуя жизнями и спасая жизни.

4. Вышестоящий центр, согласно приказам Президента и распоряжениям Премьера, выделяет премиальные на то количество врачей, которое необходимо для лечения официально заявленного количества больных. То есть 3-х врачей.

Но работают то и рискуют 30 врачей!

5. Региональные чиновники перед фатальным выбором - заплатить полные (обозначенные самим Путиным) премии

трём врачам или понемногу (рассчитывая часы и минуты) реально работающим тридцати врачам.

Отсюда и возникают эти 300 или 250 рублей премиальных. Масла (премий) на всех не хватает и приходиться изворачиваться, размазывая его тонким слоем.

6. Дальше крики, вопли, угрозы, увольнения - стрелки переводятся на главврачей больниц, бухгалтеров.

Но задач «оптимистического» вранья по статистике никто не отменял. И количество реально больных не уменьшится. И число врачей, работающих для их спасения в «красной зоне» не может быть сокращено.

А деньги то бюджетные! К ним хоть свои из кармана добавляй. А это бюджетное преступление.

Сверху Путин недоумевает, как это так его не слушают и упорно не платят врачам положенное.

Политический блок АП тоже KPI по «говорим населению хорошее» не отменял.

А реальная болезнь распространяется и число врачей и медперсонала, задействованных в борьбе с ней растёт.

Значит надо:

или сказать правду о реальных масштабах эпидемии и разрухе здравоохранения и давать настоящую статистику,

или продолжать маразм вранья, тупого «оптимистического пиара», обмана народа и обмана врачей.

Первым завесу лжи попытался прорвать Собянин, когда сказал о сотнях тысячах заражённых.

Потом министр здравоохранения Дагестана Джамалуддин Гаджиибрагимов, осмелившийся сказать, что помимо официально заявленных 27 больных COVID-19 у него ещё 657 (в реальности гораздо больше) больных пневмонией.

Окончательно прорвать завесу лжи не получилось.

Реальная статистика по COVID-19 остаётся гостайной.

Врачам могут выплачивать только разве что из суперсекретных денег.

Маразм продолжается.

Эта система уже органически не способна функционировать вне маразма.