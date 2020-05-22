Министр иностранных дел Латвии: страна ввела очередные послабления ЧС

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна ввела очередные послабления ЧС: разрешен всем гражданам ЕС въезд в страну.
«Правительство Латвии еще больше ослабило ограничения коронавируса, разрешить свободный въезд в Латвию гражданам ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии», - отметил дипломат.
Но есть одно условие: люди, прибывшие из ЕС в Латвию, должны будут провести 14 дней самоизоляции.
Более того, в Латвии, возможно, скоро разрешат проводить публичные мероприятия. Об этом латвийским СМИ сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле:
«Если эпидемиологическая ситуация не изменится или она улучшится, то следующим шагом станет разрешение на проведение мероприятий под открытым небом с участием 200 человек. Мы не говорим о тысячах. На данный момент идет дискуссия о том, в каком темпе может увеличиваться максимальное число участников на мероприятиях. Да, соседи-эстонцы свободу собраний меняют с большим размахом, но это осознанный выбор правительства Латвии – быть более осторожными!»
Похоже, что жизнь налаживается в Латвии…