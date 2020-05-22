Пора искать крайнего в провалах нацпроектов

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22 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Николай Патрушев, фото: соцсети

На днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о многочисленных нарушениях, которые он обнаружил, разбираясь с нацпроектами. Среди них и завышение стоимости, и оплата невыполненных работ, и фальсификация отчётности.

Политолог Аббас Галлямов считает, что многие из найденных Патрушевым нарушений тянут на серьезные сроки.

«Вы можете представить себе, чтобы в нормально функционирующем государстве такое заявление обошлось без последствий? Чтоб никого не наказали, и не отдали под суд? - задается вопросами эксперт. - Здесь надо понимать, что в иерархии чиновничьих приоритетов нацпроекты находятся на самом верху. Это главный инструмент, с помощью которого президент собирался организовать пресловутый прорыв, обещанный россиянам в ходе последней избирательной кампании. И вот здесь - в святая святых - обнаружена массовая коррупция, а власти смолчат и ничего не сделают? Будут терпеть это дальше? Вы в это верите? Я - не очень».

Политолог считает важным понимание того, было ли выступление Патрушева его собственной инициативой или оно согласовано с президентом.

«Если верно первое, то происшедшее имеет смысл трактовать как заявку силовой корпорации на резкое повышение своего политического влияния. Очевидно ведь, что воровство и разбазаривание денег, выделенных на строительство светлого будущего, нельзя оставлять без последствий. Значит, надо наказывать, надо сажать, - отмечает Галлямов. - Если Патрушев не согласовал своего выступления с Путиным, значит, получается, что силовики, по сути, приперли последнего к стенке. Или реагируй и выдай нам мандат на массовые посадки, или будешь выглядеть бессильным африканским царьком, подданые которого разворовывают страну прямо у него под носом».

По мнению эксперта, президент теряет своё политическое влияние и постепенно впадает во все большую зависимость от правоохранителей, но «пока не настолько сильно, чтобы они могли себе позволить такое». Политолог приходит к выводу, что на это заявление отмашку Патрушеву все же дал сам Путин.

«В общем, я трактую вчерашнее выступление секретаря Совбеза как ещё одно подтверждение того, что подготовка к чисткам в губернаторском корпусе идёт полным ходом», - заключает эксперт.