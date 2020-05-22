Около пятисот пляжей Греции признаны самыми чистыми и лучшими.

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч ]

Греческое общество по защите природы порадовало хорошими новостями., По итогам проверок, 2020 году Греция оказалась второй среди 47 стран мира по количеству Голубых флагов, которых в стране 497. Регион с наибольшим количеством отмеченных пляжей – снова Халкидики, северная Греция. Их там насчитали 94.

В целом в 2020 году престижной награды от Фонда экологического образования удостоилось 497 пляжей и 14 бухт страны, расположение которых можно посмотреть на интерактивной карте.

Престижная награда является одной из самых признанных в мире экологических знаков, присуждаемых пляжам, пристаням для яхт и операторам устойчивого водного туризма.

Для того, чтобы претендовать на Голубой флаг, необходимо соблюдать и поддерживать ряд строгих экологических, безопасных и доступных критериев.

Пляж, который был награжден голубым флагом, означает, что он соответствует стандартам организации по охране окружающей среды. Эти стандарты касаются качества воды, безопасности и экологического состояния в целом.

Голубые флаги выдаются на один год и могут быть отозваны, если тестовые измерения покажут, что критерии качества не соблюдаются.

Первой страной в списке 2020 находится Испания.