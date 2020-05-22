Ректор МГПУ поддержал перенос ЕГЭ на более поздний срок

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко считает правильным решение Министерства просвещения о переносе начала ЕГЭ с 8 июня на более поздние сроки.

«В целом считаю это решение правильным, так как и отменить экзамен нельзя, и минимизировать риски заражения необходимо. Думаю, тут поможет китайский опыт, где в период первой вспышки коронавируса смогли организовать ЕГЭ в перенесенные сроки, максимально обеспечив безопасность. Кроме того, можно было бы уменьшить число конкурсных испытаний. Для поступления в вуз достаточно одного-двух профильных экзаменов», – рассказал Реморенко «Учительской газете».

Ректор МГПУ также предположил, что ЕГЭ может быть проведен в облегченном варианте с одним обязательным экзаменом. При таком развитии событий для филологов это будет русский язык и литература, для математиков – математика, для юристов – обществознание, для лингвистов – литература или иностранный язык и т.д.

«При этом надо гарантировать возможность рассылать результаты этого экзамена в несколько вузов. Можно сохранить действующее правило – пять вузов и три направления подготовки в каждом. Но я бы вообще не ограничивал выбор в этом году, учитывая и без того сложные обстоятельства. После такой рассылки – одна или несколько волн зачисления», – рассуждает эксперт.

Вариант разрешить вузам самостоятельно принимать экзамены без ЕГЭ ректору МГПУ представляется маловероятным. По словам Реморенко, такое развитие событий ставит крест на идее поступления в различные вузы. Ректоры вряд ли смогут договориться о совместном приеме экзаменов – «уж слишком по-разному они все видят результаты школьного обучения».

Напомним, что ЕГЭ в этом году предстоит сдавать только тем, кто поступает в вузы. Для остальных 11-классников и всех 9-классников аттестация пройдет по итоговым оценкам.

В 2011-2013 годах Игорь Реморенко занимал пост заместителя министра образования и науки, поле чего возглавил подведомственный Департаменту образования и науки города Москвы МГПУ.