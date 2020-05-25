Маски и перчатки можно купить в волгоградских электричках и на вокзалах

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25 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Пассажиры пригородных поездов, курсирующих в Волгоградской области, могут приобрести средства индивидуальной защиты как в пути следования (у разъездных билетных кассиров), так и в пригородных кассах. В набор входят многоразовая маска и перчатки. Компания АО «Волгоградтранспригород» предоставляет данную услугу в целях профилактики инфекционных заболеваний в пригородных поездах.

Для минимизации риска распространения COVID-19 во всех волгоградских электричках созданы условия для соблюдения безопасной социальной дистанции в 1,5 метра. Об этом напоминают специальные стикеры, расположенные в каждом вагоне, а также у билетных касс.

Также реализована технология бесконтактного контроля проездных документов. Вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. Данные меры реализуются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Возможность приобретения защитных масок, перчаток и антисептиков доступна на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке. Реализация средств индивидуальной защиты организована в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний и безопасности пассажиров.

Купить набор из одной защитной маски, пары перчаток и кожного антисептика можно в комнатах отдыха, в камерах хранения, а также в справочных железнодорожных вокзалов. Рядом с местами реализации средств индивидуальной защиты размещены специальные стикеры.

Для безопасности пассажиров на вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, в усиленном режиме проводится санитарно-дезинфекционная обработка объектов пассажирской инфраструктуры, на территории вокзальных комплексов нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции. На вокзалах также ведется информирование граждан о мерах безопасности, личной гигиене и правилах поведения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.