Поможем малому бизнесу: что придумали в поддержку компаний

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

фото: соцсети

Из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, компании сталкиваются с трудностями. Поддерживать малый бизнес важно не только для самих предпринимателей, но и для сообществ, и в целом для экономики. На сегодняшний момент социальная сеть Instagram представляет новые способы в поддержку компаний малого бизнеса.

С помощью наклейки «Поддержите малый бизнес» предназначенной для историй в социальной сети людям будет проще выразить свое теплое отношение к компании. Прямо в наклейке можно упомянуть ту или иную компанию, чтобы показать подписчикам предпросмотр аккаунта. Истории с данной наклейкой добавляются в общую историю в Instagram. Это позволяет подписчикам видеть и другие компании, поддерживаемые авторами.

«Поддержите малый бизнес» поможет компаниям привлечь новых клиентов и оставаться на связи с уже существующими. Наклейка доступна всем, в том числе и самим компаниям, чтобы поддерживать друг друга.