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Поможем малому бизнесу: что придумали в поддержку компаний

, 13:44 [ «Аргументы Недели», ]

Поможем малому бизнесу: что придумали в поддержку компаний
фото: соцсети

Из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, компании сталкиваются с трудностями. Поддерживать малый бизнес важно не только для самих предпринимателей, но и для сообществ, и в целом для экономики. На сегодняшний момент социальная сеть Instagram представляет новые способы в поддержку компаний малого бизнеса. 

С помощью наклейки «Поддержите малый бизнес» предназначенной для историй в социальной сети людям будет проще выразить свое теплое отношение к компании. Прямо в наклейке можно упомянуть ту или иную компанию, чтобы показать подписчикам предпросмотр аккаунта. Истории с данной наклейкой добавляются в общую историю в Instagram. Это позволяет подписчикам видеть и другие компании, поддерживаемые авторами.

«Поддержите малый бизнес» поможет компаниям привлечь новых клиентов и оставаться на связи с уже существующими. Наклейка доступна всем, в том числе и самим компаниям, чтобы поддерживать друг друга.

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