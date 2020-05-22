Почти половина россиян сталкиваются с нарушениями своих прав

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Экономический кризис и карантинные меры обострили социальные проблемы граждан. Поликлиники получили повод отказывать в медицинской помощи россиянам, а работодатели нашли причины для снижения заработных плат. Отказ в получении медицинской помощи являлся самым частым видом нарушения прав и до наступления кризиса.



В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования разъяснили, что отсутствие справки об анализе на коронавирус не является основанием для отказа в получении медицинской помощи. Разъяснение потребовалось из-за перегруженности системы здравоохранения, когда руководители медицинских учреждений стали чаще отказывать гражданам.



Согласно опросам "Левада-центра", люди из-за нарушений прав теряют веру в справедливость политической системы. Особо уязвимой группой являются люди предпенсионного возраста. Их право на труд нарушается намного чаще по сравнению с другими возрастными категориями. Наиболее действенными способами защиты своих прав россияне считают обращение за помощью к родственникам или в суд.



Одновременно россияне продолжают жаловаться на проблемы и нарушения своих прав чиновникам. В условиях кризиса количество обращений неуклонно растёт. Каждый день Роструд получает порядка одной тысячи жалоб на различные нарушения трудовых прав граждан, невыплату заработной платы.



